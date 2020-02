Dès 2011, un rapport du contrôleur général des lieux de privation des libertés, autorité administrative indépendante en charge du contrôle des conditions de prise en charge des détenus, avait émis plusieurs recommandations urgentes. Elles avaient conduit à l’installation de conteneurs pour loger les prisonniers. Une solution censée être provisoire dans l’attente de la construction d’un bâtiment en dur.

Huit ans plus tard, le contrôleur général a remis un nouveau rapport allant plus ou moins dans le même sens. Il note que « les recommandations en urgence de 2011 ont été suivies de mesures insuffisantes ou inadaptées et que, parallèlement, des locaux et fonctions qui n’avaient pas fait l’objet de recommandations en 2011 se sont fortement dégradés. La combinaison de ces évolutions place aujourd’hui l’établissement dans une situation qui viole gravement les droits fondamentaux des personnes détenues ».