La ville de Nouméa a donc interdit la baignade dans la bande littorale des 300 mètres relevant de ses compétences, jusqu’à la fin de l’année. L’affaire, on peut en convenir, n’est pas simple. Jamais trois attaques successives de requins ne s’étaient produites. Et les prises de gros squales ne diminuent pas. La commune lance ses appels d’offres pour des filets, ou autres solutions similaires, qui ne devraient pas voir le jour avant 2024. Comment faire alors pour protéger les nageurs d’ici là, si ce n’est en interdisant la baignade ?

Une différence est faite avec les pratiquants de kite, foil et autres sports, qui peuvent naviguer à leurs risques et périls, puisqu’en gros on ne peut rien faire pour eux. De même, on ne viendra pas légiférer au-delà des 300 mètres si vous tenez à ce point à vos brasses… C’est un peu difficile à intégrer, d’autant que ça nous rappelle les restrictions du Covid, qu’on avait un peu du mal à comprendre, et notre capacité à courber l’échine.

La maire, Sonia Lagarde, précise que cet arrêté pourra être levé si une solution émerge dans ce laps de temps. On l’espère, car le coup est aussi très dur pour le tourisme, l’hôtellerie-restauration, les commerces et les prestataires, déjà ébranlés par les crises sanitaire et économique. Mis à part les affinitaires, qui va passer ses vacances à Nouméa ?

Espérons a minima que ce temps soit mis à contribution pour tourner cette problématique dans tous les sens. Pour évaluer tout ce qui se fait en matière de protection contre les requins, pour comprendre une fois pour toutes leur prolifération, pour livrer les études (comptage, baguages, etc.), pour concerter les Calédoniens, faire de la prévention… Et effectivement la problématique ne doit pas demeurer uniquement celle de la mairie de Nouméa. Le gouvernement, la province, et pourquoi pas les autres communes doivent aussi s’investir.