Lors de leurs congrès, ce week-end, des composantes du FLNKS ont confirmé leurs lignes politiques pour les prochains mois. Si l’UC tente toujours de rassembler les forces indépendantistes coûte que coûte, le Palika souhaite plus que jamais travailler en partenariat avec l’État en vue d’une éventuelle sortie de la France.

Les orientations politiques des groupes indépendantistes pour les municipales et le deuxième référendum s’étaient déjà dessinées aux dernières provinciales. Elles se sont affirmées au dernier débat d’orientations budgétaires de la province Nord et surtout, lors du récent vote au Congrès du budget supplémentaire 2019. Ces orientations, avec d’un côté l’UNI et de l’autre l’UC, se sont confirmées ce week-end, lors du congrès de l’Union calédonienne et de celui du Palika, qui se sont tenus tous deux à Ouvéa.

L’UC garde son cap

Si les débats du 50e congrès de l’UC ont tourné autour des prochaines échéances électorales avec un point particulier sur le deuxième référendum, il en ressort que le parti reste droit dans ses bottes, ses cadres voulant réunir toutes les forces indépendantistes autour d’un seul objectif : « L’accession à la pleine souveraineté, une étape nécessaire à la construction d’un nouveau modèle ». C’est ce qu’a martelé Daniel Goa, réélu pour l’occasion président de l’Union calédonienne. Et pour atteindre cet objectif, il a insisté sur le fait qu’il fallait absolument éviter une période de tensions référendaires au sein de la mouvance indépendantiste. En clair, il faut que les composantes du FLNKS arrivent à se retrouver coûte que coûte pour les prochaines échéances électorales. Ce qui est loin d’être gagné compte tenu de la position de l’UNI de Paul Néaoutyine et surtout de celle du Palika qui semble évoluer vers un « certain dialogue », alors que pour l’UC, l’indépendance se gagne seule.