Un impressionnant feu de brousse a sévi la semaine dernière dans la commune de Ouégoa. La station-service et plusieurs habitations ont été menacées. Depuis le début de la saison, la commune a connu plusieurs feux de brousse, dont l’origine était humaine. Les pompiers ont aussi été mobilisés sur le plateau de Tango, dans la transversale Koné-Tiwaka, à Néhoué entre Koumac et Poum et mercredi à Païta… La majorité de la Grande Terre restait jeudi en risque élevé à très élevé.