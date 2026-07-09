Incendie d’un catamaran

Un catamaran mouillé à proximité du récif Sèche Croissant, au large de Nouméa, a pris feu lundi 6 juillet. Le Coss-NC, centre opérationnel de surveillance et de sauvetage, a été contacté par le propriétaire du bateau, réfugié dans son annexe. Le navire a coulé en moins d’une heure.
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