Incendie d’un catamaran

Un catamaran mouillé à proximité du récif Sèche Croissant, au large de Nouméa, a pris feu lundi 6 juillet. Le Coss-NC, centre opérationnel de surveillance et de sauvetage, a été contacté par le propriétaire du bateau, réfugié dans son annexe. Le navire a coulé en moins d’une heure.