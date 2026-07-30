Incendie du restaurant du lycée Saint-Jean XXIII

Le restaurant d’application du lycée Saint- Jean XXIII, à Païta, a été incendié dans la nuit du 25 au 26 juillet. Les pompiers sont rapidement intervenus afin de maîtriser le sinistre, qui a également touché deux ateliers de cuisine. Les circonstances à l’origine de l’incendie ne sont pas encore connues. Une enquête est en cours. Le gouvernement a communiqué son « plein soutien à l’ensemble de la communauté éducative de l’établissement » et « réaffirme sa solidarité avec l’Enseignement catholique et l’ensemble des personnes concernées ». 387 élèves n’ont pas pu se rendre en cours cette semaine.
Sur le même thème
Dans un arrêt rendu le 3 juillet, la cour administrative d’appel de Paris a annulé les 14 jugements qui condamnaient l’État à indemniser la compagnie d’assurance Allianz pour les destructions commises sur le site commercial de Kenu-in durant la période des émeutes, en mai 2024. Condamné par le tribunal administratif […]
Les ossements découverts, fin mai, dans les Bouches-du-Rhône, appartiennent bien à Jacques Pakeso et Mike Gineste, deux militaires, l’un calédonien, l’autre polyné- sien, portés disparus depuis 2022 et 2023, a annoncé lundi 27 juillet le parquet de Toulon. Les investigations se poursuivent afin de déterminer les circonstances précises dans lesquelles […]
Mardi 28 juillet, la présidente de la province Sud, Sonia Backès, accompagnée du directeur de la mission interministérielle, Amaury Decludt, s’est rendue à l’école Edmond-Desbrosse, à Kaméré, l’un des neuf établissements retenus pour expérimenter le dispositif « Bien avec mon école ». Issu d’un volet du plan de relance inclus […]