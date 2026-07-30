Incendie du restaurant du lycée Saint-Jean XXIII

Le restaurant d’application du lycée Saint- Jean XXIII, à Païta, a été incendié dans la nuit du 25 au 26 juillet. Les pompiers sont rapidement intervenus afin de maîtriser le sinistre, qui a également touché deux ateliers de cuisine. Les circonstances à l’origine de l’incendie ne sont pas encore connues. Une enquête est en cours. Le gouvernement a communiqué son « plein soutien à l’ensemble de la communauté éducative de l’établissement » et « réaffirme sa solidarité avec l’Enseignement catholique et l’ensemble des personnes concernées ». 387 élèves n’ont pas pu se rendre en cours cette semaine.