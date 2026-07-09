Incendie à l’île des Pins : un mineur mis en examen

Un mineur de 17 ans, résidant à la tribu de Touété, à l’île des Pins, a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire, après l’incendie d’une partie des locaux de la mairie, survenu dans la nuit du 26 juin. Il est désormais interdit de séjour à l’île des Pins. L’enquête se poursuit afin d’identifier les autres auteurs de ces actes.