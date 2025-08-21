Incendie à l’ICAP de Koné

La province Nord s’est insurgée contre l’incendie d’un véhicule stationné sur le parking de l’Institut calédonien de participation à Koné, vendredi 15 aout. Le feu a endommagé une partie des bâtiments de l’ICAP, de l’ADIE, de Jurisnord et du cabinet Inter-invest Outre-mer. « Je rappelle que l’ICAP est un organisme (…) au service du rééquilibrage ayant contribué à l’émergence de nombreux projets de développement », souligne le président Paul Néaoutyine.