Incendie à Dumbéa : trois adolescents interpelés

Après l’incendie de deux maisons dans le quartier de la Pointe à la Dorade à Dumbéa le 9 octobre, trois adolescents de 13 et 14 ans ont été arrêtés. Jamais condamnés auparavant, « les mis en cause ont reconnu les faits et s’étaient filmés en train de les commettre », précise la procureure adjointe dans un communiqué. Tous trois devraient être jugés à l’audience du tribunal pour enfants le 11 décembre.