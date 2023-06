Imbroglio « budgéto-politique »

C’est une « première » qui a fait grand bruit. Le budget propre de la Nouvelle-Calédonie adopté le 15 mars par le gouvernement, le 30 par le Congrès, n’a pas passé le contrôle de la légalité. Dans un courrier divulgué le 15 juin (daté du 5), l’État en a informé le président du Congrès dont les services avaient transmis la délibération afférente.

Ce budget est « entaché d’illégalité pour insincérité de ses recettes ». En cause, l’inscription dans la section de fonctionnement d’une enveloppe de 835 millions de francs. Problème : cette recette est en partie conditionnée à la signature d’une convention de financement entre l’Union européenne et la Nouvelle-Calédonie, « dans le cadre du schéma de la transition énergétique de la Nouvelle-Calédonie 2.0 (Stenc) » précise l’État, qui doute que la convention puisse être signée avant la fin de l’année.

OBSTRUCTION

Virginie Ruffenach (Avenir en confiance) s’est emparée de l’affaire sur les réseaux sociaux. Il a été immédiatement reproché aux indépendantistes d’être à l’origine de la perte de cette manne financière plus de 800 millions par an. Car le Stenc, porté par Christopher Gygès, membre du gouvernement en charge de la transition énergétique, n’avait pas pu être adopté lors de son examen le 3 novembre 2022 au Congrès, en raison d’une motion préjudicielle de l’Union calédonienne. Pour sa défense, l’UC a redit qu’elle ne s’opposait pas au schéma sur le fond, mais qu’elle avait souhaité renvoyer le texte en commission pour qu’un certain nombre de points soient « clarifiés ».

Omayra Naisseline, vice-présidente du groupe et présidente de la commission chargée d’examiner le dossier, explique qu’« il y a des interrogations quant à la capacité du gouvernement et des établissements publics à porter ce schéma très ambitieux. L’Agence calédonienne de l’énergie (ACE) a perdu une taxe (TTE) reversée temporairement au SMTU, ce qui pose d’ailleurs question, et on nous a affirmé qu’elle n’avait pas les moyens financiers. Enercal est aussi en difficulté ».

Un courrier avait été envoyé à Christopher Gygès, le 15 novembre 2022, pour obtenir des éléments. La réponse est parvenue le 26 avril 2023. « Cinq mois d’attente pendant lesquels il n’a pas été possible de reprogrammer l’examen qui aurait sûrement permis à la Nouvelle-Calédonie d’obtenir l’enveloppe budgétaire », juge le groupe sur Facebook. Pour Christopher Gygès, c’est la commission qu’il aurait fallu réunir.