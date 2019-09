En Nouvelle-Calédonie, quelque 200 personnes ont fait du bruit devant le gouvernement, à l’initiative notamment du collectif Allons + loin, et une délégation a présenté un cahier de doléances à l’exécutif. Parmi les revendications : faire de la protection de notre environnement une priorité absolue, déclarer l’urgence climatique, instaurer une fiscalité au service de la lutte contre le dérèglement climatique, le droit à une alimentation saine et durable pour tous, maîtriser notre consommation d’énergie et tendre vers l’autosuffisance énergétique via le développement massif d’énergies renouvelables, ou encore donner la possibilité aux Calédoniens de se déplacer plus proprement…