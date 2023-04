Qui n’a jamais croisé sur la place des Cocotiers, dans un rayon de supermarché, dans la cour de récréation, devant l’entrée de son immeuble, sur la plage… Un groupe d’adolescents s’adonner à quelques petits pas de danse tout en se filmant avec un téléphone. Quelle mouche les a piqués avons-nous tous pensé ?

Jusqu’à ce que nous comprenions. Ils n’avaient pas attrapé la fièvre du samedi soir, mais un mal beaucoup plus moderne. Le virus nommé TikTok. La Nouvelle-Calédonie est un vrai cluster à « tiktokeurs » et « tiktokeuses ». Mais pourquoi ces vidéos courtes, humoristiques, créatives ou artistiques ont contaminé les Calédoniens de Nouméa, jusqu’en Brousse et en tribu ? « Ce réseau social plaît parce qu’il y a de tout et qu’il donne des vidéos que vous avez envie de voir », résume Waklaw, 23 400 abonnés.

Celle qui propose depuis 2018 des vidéos jardinage et bricolage, adore partager toutes ces choses qu’elle a apprises « au pays ». Des astuces qui séduisent tous ceux à la recherche de ce type de contenu. « J’ai fabriqué des sagaies, tanné des peaux, fait de l’imprimerie d’arbre sur feuille, du savon à l’Aloe vera … TikTok est vraiment sympa si, comme tous les réseaux sociaux, il est utilisé à bon escient. »

Sur le compte Meuf-de-nc (13 900 abonnés), seuls les gourmands s’attardent sur ses publications. Les bonnes adresses de Nouméa sont mises en avant grâce à des gros plans de plats alléchants. L’auteure du compte ne le fait pas tout le temps, « car manger dehors a un coût » et parfois elle a simplement envie « de pâtes et de fromage ». Mais sur ce réseau social, elle s’éclate. « Beaucoup de jeunes font des vidéos pour mettre en valeur la Nouvelle-Calédonie, c’est positif. »

UN DÉFOULOIR ÉMOTIONNEL

Il y a ce côté décalé. Cette façon de ne pas se prendre au sérieux qui fait son succès. La célèbre Miss Fortune, Aerie de son vrai prénom, aime rire d’elle-même. Ses vidéos drôles donnent le sourire aux Calédoniens qui sont près de 30 000 à suivre son quotidien. « J’ai été connue par mon humour et ma dépression », précise-t-elle.

Elle partage ses aventures avec ses « mangues » (ses abonnés). Ce qui l’attire ? Le fait d’être accessible, de pouvoir s’ouvrir au monde, d’apporter son expérience en tant qu’entrepreneuse. Et surtout, de voir tous ces utilisateurs qui s’amusent. « Beaucoup l’utilisent pour danser. C’est juste magnifique de voir des personnes qui dansent ensemble dans les tribus, et même des petites mamies. »

Jonas (alias djonas_87nc, 7 790 abonnés) se sert du réseau social pour libérer son trop plein d’énergie. Un « exutoire » qui lui a permis de surmonter son manque de confiance en lui. « Ma communauté (mes Calédochous, big kiss à eux) est tellement bienveillante et protectrice que ça m’a permis de prendre en compte mon véritable potentiel. »