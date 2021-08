La biscuiterie Donna, à Pouembout, avait essentiellement une clientèle de touristes internationaux. Mais ça, c’était avant. La crise du Covid a obligé la jeune cheffe d’entreprise à revoir son modèle économique pour ne pas sombrer. Tout simplement. « On a créé de nouvelles gammes, de nouveaux produits et on a démarché de nouveaux points de vente. Heureusement, on a été plutôt bien accueillis et aujourd’hui on vend sur tout le territoire », précise-t-elle.

La jeune femme, gourmande décomplexée, a imaginé des « boxs », des mélanges prêts à l’emploi pour cuisiner rapidement et facilement des granolas, cookies et autres pancakes. Elle a étoffé sa gamme de biscuits sucrés et salés pour l’apéritif. « Je me suis inspirée de la gastronomie locale et je propose des associations coco-curry, sésame-paprika ou bientôt piment-soyo… » Parallèlement, elle a dû revoir le packaging de ses produits pour les rendre plus attrayants. Grâce aux aides et aux efforts mis en place, son entreprise a résisté à la crise. « Aujourd’hui, ça va, mais j’ai vraiment hâte qu’on ouvre les frontières pour revoir les touristes. »