Ils décident d’aller jusqu’à Koumac à pied

Depuis le jeudi 1er octobre, une bande d’amis, reconnaissables à leurs gilets orange, arpentent la côte Ouest à pied. L’objectif : relier Nouméa à Koumac en 14 jours, dans un défi sportif. Dès les premiers kilomètres, les marcheurs ont découvert une immense solidarité sur les routes calédoniennes.
Samedi, 10 heures, Boulouparis. C’est l’heure de la pause. Après trois heures de marche, il est temps d’installer un tivoli en bord de route et de casser la croûte. Une voiture klaxonne. Puis deux. « Depuis qu’on a commencé, ça n’arrête pas ! », lance Kito.
Parti de Nouméa jeudi 1er octobre, ce danseur et comédien bien connu des Calédoniens ambitionne de rejoindre Koumac à pied en 14 jours. À ses côtés, Sérah, Antonin, Ashton, Matteo et André, tous créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, ont eux aussi décidé de relever le défi.
« En début d’année, j’ai eu un problème de dos, explique Kito. Mon docteur m’a dit que si je voulais retrouver une forme physique, il fallait que je marche. Je l’ai pris à la lettre et je me suis mis à marcher énormément. J’ai fait 300 kilomètres en deux semaines. Je me suis rendu compte que ça représentait un peu près la distance entre Nouméa et Koné. Alors je me suis dit : “Pourquoi ne pas aller jusqu’à Koumac ?’’ J’ai proposé l’idée à mon petit noyau d’amis et ils ont tout de suite dit oui sans réfléchir ! »
Derrière cette action, pas d’association ni d’œuvre caritative. Simplement la volonté de se dépasser. Et de porter un message : « Si tu veux accomplir quelque chose, il ne faut pas attendre que ça tombe du ciel, fais-le ! »
CRÉER DU LIEN
Les premiers jours n’ont pas forcément été simples. Entre les huit heures de marche quotidienne et le mauvais temps, il fallait être motivé. Heureusement, un camion les accompagne, afin d’assurer leur sécurité. « Les gens ne se rendent pas compte, mais c’est très dur. En voiture ça va, mais à pied, c’est un autre univers. »
Chaque jour, la joyeuse bande partage son périple sur les réseaux sociaux, avec des vidéos de leur progression et des rencontres faites en chemin. Les messages affluent, les encouragements aussi.
Car ce que Kito et sa bande n’avaient pas anticipé, c’est l’accueil qui les attendait sur la route. Depuis leur départ, énormément de personnes s’arrêtent pour discuter avec eux et parfois leur donner de la nourriture. « Avec tout ce qu’on a accumulé, on peut ouvrir une petite épicerie ! », plaisante-t-il.
À mesure que les kilomètres défilent, ils créent des liens avec les habitants des différentes communes. Alors qu’ils ne savaient pas où dormir les premières nuits, les propositions sont rapidement arrivées. À La Tamoa, « on a dormi chez des gens qu’on ne connaissait pas au début. Maintenant, c’est la famille. Tout le monde est hyper solidaire, c’est incroyable », raconte Kito.
Antonin, lui, garde en tête un moment bien précis, lors de la traversée du pont de Nakutakoin, dans les premiers jours du challenge. Le bord de route étant particulièrement étroit à cet endroit, « on n’était pas rassurés », avoue- t-il. Puis, « à un moment, je tourne la tête vers la route et je me rends compte qu’aucune voiture ne nous dépasse ». En se retournant, il comprend pourquoi : plusieurs véhicules de chantier s’étaient alignés sur la voie de droite, derrière le groupe, avec une pancarte “Ralentir et passer sur la voie de gauche’’. « Ils ont fait ça tout le long du pont ! »
Pour Sérah, c’est un geste coutumier d’une maman qui l’a marquée. « Elle voulait nous donner de la force et elle a proposé aux garçons de prendre leurs vêtements pour les laver. Elle nous les a rendus ce matin », décrit-elle.
UN RETOUR SUR LA CÔTE EST
Pour leur arrivée, prévue le mercredi 14 octobre, la commune de Koumac organise un évènement spécial. Un groupe de musique les accompagnera dans leurs derniers kilomètres, jusqu’à la plage des Flamboyants. En remontant jusqu’à Nouméa, ils passeront par la côte Est, afin de rencontrer d’autres habitants. « Il y a énormément de gens qui nous ont dit : “Mais pourquoi vous ne passez pas chez nous ?’’ Donc on a décidé qu’on fixerait des points de rendez-vous stratégiques pour créer du lien car c’est ça, notre vrai objectif », insiste Kito.
Mais alors qu’ils n’ont pas encore atteint Koumac, les marcheurs imaginent déjà la suite. Ils envisagent, l’année prochaine, de parcourir à pied le tour de l’île d’Efate, au Vanuatu, d’où est originaire Ashton.
Nikita Hoffmann
Quand le tour de Calédonie devient un challenge
Plusieurs initiatives similaires ont été menées au cours des 20 dernières années. En 2011, Christophe Barret, alias « le marcheur fou », avait réalisé un tour de la Calédonie en 31 jours à pied, au profit de la Ligue contre le cancer. Il avait malheureusement dû interrompre son parcours en raison de douleurs au genou gauche.
Dans le même esprit, Karl Viannenc, professeur et membre de l’association des donneurs de sang bénévoles de Nouvelle-Calédonie, avait arpenté le territoire à pied en 2016 puis en 2018, pour sensibiliser au don du sang. Il avait parcouru 924 kilomètres lors de son premier périple, puis 1 000 kilomètres lors du second. Sur son chemin, il avait rencontré des personnes « très réceptives » à sa cause. « À cette époque, il n’y avait pas encore l’hôpital du Nord. Beaucoup de gens devaient descendre sur Nouméa pour effectuer ces démarches. Pour autant, beaucoup avaient été sensibles à mes explications », se remémore-t-il.
Certaines initiatives sont plus insolites. En 2001, le tour de la Calédonie a également été effectué à la nage par Mickaele Holoïa. Une première sur le territoire.
Plus récemment, en décembre 2023, on se souvient de l’initiative « Mon drapeau a des jambes », portée par Alex, un jeune Calédonien, qui a parcouru 1 500 kilomètres à pied autour de la Grande-Terre.