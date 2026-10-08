Ils décident d’aller jusqu’à Koumac à pied

Samedi, 10 heures, Boulouparis. C’est l’heure de la pause. Après trois heures de marche, il est temps d’installer un tivoli en bord de route et de casser la croûte. Une voiture klaxonne. Puis deux. « Depuis qu’on a commencé, ça n’arrête pas ! », lance Kito.

Parti de Nouméa jeudi 1er octobre, ce danseur et comédien bien connu des Calédoniens ambitionne de rejoindre Koumac à pied en 14 jours. À ses côtés, Sérah, Antonin, Ashton, Matteo et André, tous créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, ont eux aussi décidé de relever le défi.

« En début d’année, j’ai eu un problème de dos, explique Kito. Mon docteur m’a dit que si je voulais retrouver une forme physique, il fallait que je marche. Je l’ai pris à la lettre et je me suis mis à marcher énormément. J’ai fait 300 kilomètres en deux semaines. Je me suis rendu compte que ça représentait un peu près la distance entre Nouméa et Koné. Alors je me suis dit : “Pourquoi ne pas aller jusqu’à Koumac ?’’ J’ai proposé l’idée à mon petit noyau d’amis et ils ont tout de suite dit oui sans réfléchir ! »

Derrière cette action, pas d’association ni d’œuvre caritative. Simplement la volonté de se dépasser. Et de porter un message : « Si tu veux accomplir quelque chose, il ne faut pas attendre que ça tombe du ciel, fais-le ! »