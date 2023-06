« Il y a urgence à relancer l’économie »

La faiblesse de l’investissement privé en Nouvelle-Calédonie a bien été soulignée lors de ce forum : il faudra que ce secteur participe aussi à la relance et prenne ses responsabilités.

La définition d’un nouvel avenir institutionnel peut-elle participer

à la relance économique ?

Un des facteurs primordiaux d’une économie, c’est la stabilité. On espère que l’avenir institutionnel sera capable de régénérer une stabilité politique, faite de paix et de confiance.

Quelle est la prochaine étape ?

On entre dans une phase de programmation. On va constituer un groupe de travail pour dérouler la mise en place de ce plan et on va essayer d’avancer le plus vite possible, parce qu’il y a urgence.