[DOSSIER] « Il y a quelque chose de cassé »

Est-ce que le rapport avec les patients a changé après ?

Oui, je crois qu’on a tous un peu changé. On leur en veut un peu, il y’a une part de ressentiment, on se dit : « pourquoi je vais m’occuper d’eux ? » Il n’y a pas de reconnaissance. J’ai pris en charge un émeutier et, pendant ce temps-là, ses deux copains m’ont piqué l’extincteur. Ça ne se fait pas, il faut un minimum de respect entre les gens. On se dit que ça peut déraper à n’importe quel moment.

« C’est le jour et la nuit. Même les patients qui arrivent d’Apogoti n’ont pas la même attitude. »

Qu’est-ce qui vous a conduit à quitter votre cabinet ?

Je pouvais difficilement travailler et les patients avaient peur de venir. J’ai dû perdre plus de 50 % de mon activité. Je voyais ces bandes de jeunes, que j’ai connus petits, ne pas retourner à l’école, alors je me suis dit qu’ils allaient rester là. Toute la journée, cela crée une sorte de tension. Et puis, on m’a demandé des choses, ça commençait à tourner. Je ne veux pas travailler avec des gens qui me disent : « si tu ne donnes pas tant, on te casse ton cabinet« . Je savais que celui de Katiramona était vide, alors j’ai demandé si je pouvais le louer, et voilà. La patientèle est revenue, j’étais attendu, il n’y a pas de médecin entre Auteuil et Païta. Ils auraient été un peu plus malins et auraient épargné autour du cabinet, je serais resté. Mais là, tous les jours il y a un barrage, ils mettent le feu… Il y a un moment donné, je suis désolé, mais on ne peut pas rester comme ça.