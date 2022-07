« Il ne faut jamais oublier, insiste Isabelle Lafleur, qu’une guerre civile s’est déclarée ici et que plus de 90 personnes sont mortes » au nom de deux visions du pays. « Nous sommes aujourd’hui, 34 ans après, à la croisée des chemins. Chacun d’entre nous doit y réfléchir, comprendre, surtout écouter et entendre l’autre », a-t-elle poursuivi.

Aux paroles de ce 26 juin 2022 devront répondre des actes, bientôt, lors de discussions politiques qui s’annoncent périlleuses. Isabelle Lafleur espère que chacun se laissera gagner par la formidable sérénité, par la « confiance » qui émane de la sculpture de Fred Fichet.

« Vous ressentirez, je l’espère, la même chose que moi. » Emmanuel Tjibaou s’en assure. Il invite la foule à se joindre aux chants et aux danses de la tribu de Tiendanite. On se mêle, on tourne, on rit. Le pouvoir de la statue agit. Puissent les effets durer longtemps.