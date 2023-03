Concernant les secteurs aidés, les syndicats plaident pour « un toilettage » et « un assainissement » du fonctionnement actuel qui date de 1992, et la mise en place de davantage de contrôle. « Il faut aider ceux qui en ont besoin et donc donner en fonction des résultats. Les entreprises doivent déposer leurs comptes, une règle peu respectée, déplore Christophe Coulson. Aujourd’hui, quand on essaie de connaître le salaire moyen des indépendants, c’est compliqué. »

Steeves Teriitehau appuie. « Notre but n’est pas de tuer l’économie. Certains secteurs doivent être aidés et d’autres abusent. » Pour cela, il faut revoir le système et évaluer son impact, souligne Fidel Malalua. Une aide peut être octroyée « en début d’activité ou en situation de crise, mais pas tout le temps, sinon ce n’est plus une aide ».

Christophe Coulson convient que le moment, alors que la vie n’a jamais été aussi chère, n’est guère opportun. « C’est vrai que cela représente une augmentation du coût de la vie dans une période peu propice, mais les salariés ont eu 1 % de CCS en plus en 2022, les charges augmentent pour tout le monde. » Et surtout, il n’y a pas le choix, conclut celui qui est également administrateur de la Cafat. « Il faudra bien trouver une solution. Ne rien faire peut conduire à l’écroulement du système de santé, ce qui laisserait des gens sur le bord de la route. »