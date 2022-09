Une nouvelle bataille attend la tortue « grosse tête ». Déjà en guerre sur plusieurs fronts, cette tortue de mer lutte actuellement pour sa survie dans le Pacifique Sud. Son nouvel ennemi : le réchauffement climatique. Il entraîne notamment la féminisation des nids, l’une des principales menaces des tortues marines. Le principe est simple : plus il fait chaud dans les nids, plus il y a de femelles. Plus l’équilibre entre les deux sexes est donc menacé.

À Bourail, le constat est déjà alarmant. « Il y a des endroits où aujourd’hui les nids produisent plus de 95 % de femelles. À un moment ça va poser problème », assure Marc Oremus, responsable bureau WWF en Nouvelle-Calédonie. Dans cette épreuve, les reptiles en voie de disparition peuvent compter sur l’organisation de protection environnementale et l’Institut de recherche pour le développement (IRD) qui mènent actuellement un programme pour leur venir en aide.

Qui sont les tortues « grosse tête » ? En Nouvelle-Calédonie, on les appelle « grosse tête ». Ailleurs, elles se nomment caouanne. « Ces tortues portent bien leur nom car la tête est disproportionnée par rapport à la carapace », précise Marc Oremus. Elles sont un peu moins grosses que leurs cousines vertes. « Leur carapace fait environ 90 centimètres de long. » Leur particularité réside dans leur façon de se déplacer sur le sable. Ceux qui ont la chance d’observer leurs traces sur les plages peuvent remarquer qu’elles font du crawl.

Le biologiste marin Hugo Bourgogne s’intéresse particulièrement aux îlots du Grand Lagon Sud. Les premiers résultats de sa thèse montrent d’ailleurs que les nids sont moins chauds qu’à la Roche Percée. La question se pose alors de savoir si les mâles du sud sont susceptibles de donner la main aux femelles de Bourail. Et casser ainsi ce phénomène de féminisation. « On regarde la connectivité entre les deux zones, notamment en équipant certaines tortues de balise satellite », précise Marc Oremus.

Les liens génétiques et les déplacements existants entre les différents sites de ponte du territoire sont observés à la loupe. « On utilise l’ADN pour voir si le patrimoine génétique du Grand Lagon Sud montre qu’il y a des échanges avec celui de la Roche Percée. » « La génétique, c’est un peu le Sherlock Holmes, l’œil du détective qui va permettre de dénouer leur histoire amoureuse », indique Claude Payri, directrice de recherche à l’IRD.

L’étude va apporter des éléments concrets et indispensables à la conservation de l’espèce. « Il y a 80 % de la population qui a disparu en cinquante ans. Ça ne représente plus que quelques centaines, tout au plus quelques milliers d’individus adultes », alerte Marc Oremus.

15 à 30 % des pontes du Pacifique Sud