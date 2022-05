DNC : Vous ne vous êtes jamais engagé en politique. Pourquoi le faire aujourd’hui ?

Pascal Lafleur : Le territoire doit tourner la page de plus de 30 années d’une période ayant commencé par les accords de Matignon et qui s’est terminée par le troisième référendum. Je souhaite contribuer, si les électeurs me soutiennent, aux discussions qui vont se tenir sur l’avenir institutionnel.

La classe politique actuelle ne répond-elle pas à vos attentes ?

Je considère qu’il n’y a pas de réelle proposition et que l’esprit des accords de Matignon n’est plus respecté. J’ai l’impression que la classe politique a creusé un fossé entre partisans de l’indépendance et partisans du maintien dans la France. Depuis plusieurs années, nous observons des discours de plus en plus radicaux de la part des indépendantistes, à l’opposé de ce qu’ils ont signé dans les accords et, surtout, de ce qu’il faudrait faire pour convaincre des opposants. Ils refusent maintenant le résultat des référendums, ce qui ne cadre pas non plus avec les accords. Ils ont pris l’habitude de menacer pour obtenir satisfaction. De l’autre côté, je n’ai pas l’impression que ceux qui se disent loyalistes aient fait ce qu’il fallait pour essayer de faire reculer le vote indépendantiste. Au contraire, ils les ont plutôt confortés en donnant sans contrepartie pour s’assurer une majorité, par exemple. J’ai également régulièrement entendu que les gens des Îles et du Nord devaient repartir chez eux, car ils coûtaient trop à la province Sud. Est-ce cela, la construction d’une communauté de destin ? Je pense qu’il est urgent de revenir aux fondamentaux que sont la philosophie des accords et la défense des intérêts de toute la population, quelle que soit son ethnie.