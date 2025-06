IEOM : Une situation économique « très dégradée »

L’Institut d’émission d’outre-mer (IEOM) a publié, vendredi 6 juin, sa note de conjoncture pour le premier trimestre 2025 relative à l’activité économique de la Nouvelle- Calédonie. Le territoire reste « confronté à une situation économique très dégradée ».

Si quelques indicateurs comme l’extraction minière et la production métallurgique s’améliorent, d’autres secteurs tels que la production de crédits, les paiements et retraits par carte bancaire ou le tourisme laissent entrevoir une absence de perspectives. Plus concrètement, l’indice des prix à la consommation a continué à augmenter (+ 0,5%) et la consommation des ménages à diminuer. De même, le secteur du BTP est toujours à l’arrêt et les touristes (hors croisiéristes) ne reviennent pas (- 62,5% par rapport au premier trimestre 2024).

Au niveau des filières élevage, crevettes et thon, l’IEOM relève une baisse de 24,3% des abattages de bovins et de 6,3 de porcins. Les exportations de crevettes et de thon ont également régressé de respectivement 32,3 % et 47,8 %.