Ida Palene, au plus près des communautés du Pacifique

De la Martinique au Vanuatu, en passant par l’Équateur, Ida Palene l’assure : ce qu’elle préfère dans son métier, c’est « le terrain » : « On ne se contente pas de poser des questions aux populations. Notre travail, c’est aussi de manger avec eux, dormir avec eux, et de participer aux activités de la journée, comme la pêche et le champ. »

La jeune femme de 25 ans est volontaire service civique en anthropologie à l’IRD depuis décembre dernier. Elle a intégré les programmes MaHeWa et Clipssa*, menés dans le Pacifique Sud. Le premier s’intéresse aux canicules marines et aux solutions d’adaptation. Le second vise à améliorer les projections climatiques de la région et leurs impacts sur l’agriculture, tout en intégrant les savoirs locaux de ses archipels. Un « coup de cœur » pour Ida qui, déjà en 2024, avait intégré ce projet durant son stage de fin d’études à l’Istom, école supérieure d’agro-développement international. « Cela me permettait de revenir travailler en Nouvelle-Calédonie ou dans un pays voisin », souligne-t-elle.

ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Dans ce cadre, elle passe deux mois au Vanuatu, aux côtés d’habitants de l’île d’Esperitu Santo et d’Efate. Cette expérience lui permet de réaliser son mémoire intitulé « Femmes, savoirs agricoles et dynamiques d’adaptation aux changements climatiques, sociaux et environnementaux : pratiques, circulation et reconfigurations sociales dans deux communautés du Vanuatu ».

Sur place, elle se rend compte que l’adaptation de ces communautés féminines ne s’observe pas uniquement face au changement climatique. « En plus des fortes pluies, des sécheresses et des cyclones, elles doivent aussi faire face aux migrations des hommes, qui partent en Australie ou en Nouvelle-Zélande réaliser des travaux saisonniers, décrit Ida. Elles doivent donc gérer le foyer, les enfants et la nourriture. Ainsi, leur adaptation n’est pas que technique, elle est aussi sociale. »