Hugo Koch, troisième sacre au SPJO et un avenir prometteur

Après avoir grandi à Tina, Hugo Koch poursuit sa scolarité à Nouméa et obtient son baccalauréat au lycée Blaise-Pascal. Très tôt, le golf entre dans sa vie, presque naturellement, d’abord aux côtés de son père. « Dès que j’ai commencé à marcher, mon père m’a mis un club dans les mains », raconte-t-il en souriant. Cette initiation précoce se transforme rapidement en passion, à seulement cinq ans, il intègre l’école de golf de Tina, où il commence à jouer régulièrement.

Au fil des années, de catégorie en catégorie, le jeune Calédonien s’investit avec sérieux, apprenant à concilier études et sport. Ses efforts portent leurs fruits puisqu’il s’affirme comme l’un des grands espoirs du golf local. Le jeune sportif remporte notamment le championnat junior de Nouvelle-Calédonie ainsi que le South Pacific Junior Open (SPJO), le 21 août 2025, devant deux autres talents calédoniens, Djaïa Darrason et Ethan Jolin. « Je suis content d’avoir remporté cette épreuve pour la troisième fois en neuf compétitions », confie-t-il, encore ému de sa victoire, qu’il a célébrée en famille après avoir rentré sa dernière balle.

Son palmarès ne s’arrête pas là. Le sportif a également brillé à l’échelle régionale, avec une médaille d’or par équipe aux Jeux du Pacifique en 2023, mais aussi aux Mini-jeux du Pacifique de Saipan, aux îles Mariannes du Nord en 2022, où il s’est imposé aussi bien en individuel qu’en collectif. Une performance qui lui a permis d’être désigné meilleur athlète junior de la compétition par le conseil des Jeux du Pacifique.