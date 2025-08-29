Hugo Koch, troisième sacre au SPJO et un avenir prometteur

Hugo Koch, sur le parcours de Tina lors de la troisième journée. Photo : Ligue de golf NC

À l’image de nombreux jeunes Calédoniens, Hugo Koch a dû quitter le territoire pour poursuivre sa carrière sportive et ses études. Le jeune golfeur de 20 ans s’est envolé il y a un an vers le Texas aux États-Unis, où il conjugue sa vie de sportif et d’étudiant.

Après avoir grandi à Tina, Hugo Koch poursuit sa scolarité à Nouméa et obtient son baccalauréat au lycée Blaise-Pascal. Très tôt, le golf entre dans sa vie, presque naturellement, d’abord aux côtés de son père. « Dès que j’ai commencé à marcher, mon père m’a mis un club dans les mains », raconte-t-il en souriant. Cette initiation précoce se transforme rapidement en passion, à seulement cinq ans, il intègre l’école de golf de Tina, où il commence à jouer régulièrement.

Au fil des années, de catégorie en catégorie, le jeune Calédonien s’investit avec sérieux, apprenant à concilier études et sport. Ses efforts portent leurs fruits puisqu’il s’affirme comme l’un des grands espoirs du golf local. Le jeune sportif remporte notamment le championnat junior de Nouvelle-Calédonie ainsi que le South Pacific Junior Open (SPJO), le 21 août 2025, devant deux autres talents calédoniens, Djaïa Darrason et Ethan Jolin. « Je suis content d’avoir remporté cette épreuve pour la troisième fois en neuf compétitions », confie-t-il, encore ému de sa victoire, qu’il a célébrée en famille après avoir rentré sa dernière balle.

La victoire s’est jouée à deux coups entre Hugo Koch, au centre, et Djaïa Darrason, à droite. Photo : Audrey Koch Lergenmüller

Son palmarès ne s’arrête pas là. Le sportif a également brillé à l’échelle régionale, avec une médaille d’or par équipe aux Jeux du Pacifique en 2023, mais aussi aux Mini-jeux du Pacifique de Saipan, aux îles Mariannes du Nord en 2022, où il s’est imposé aussi bien en individuel qu’en collectif. Une performance qui lui a permis d’être désigné meilleur athlète junior de la compétition par le conseil des Jeux du Pacifique.

Après le lycée, décidé à progresser, Hugo Koch souhaite s’expatrier aux États-Unis, mais auparavant, il décide de partir une année en Australie pour perfectionner son anglais. Puis, cap sur le continent américain où il s’engage dans un double projet : un bachelor en business, qu’il mène en parallèle de sa carrière sportive universitaire. « Aux États-Unis, c’est vraiment 50/50 entre études et sport. En France, ce n’est pas aussi simple », explique- t-il. Grâce à son niveau, il bénéficie d’une bourse qui couvre son logement et sa nourriture : « Ça me permet de concilier parfaitement les deux ». Le golfeur s’y est déjà illustré en remportant une compétition régionale avec son université.

Le 22 août, au lendemain de sa victoire au SPJO, le jeune Calédonien s’est envolé pour retrouver sa nouvelle vie américaine. Ses objectifs sont clairs : franchir le cap du haut niveau et devenir joueur professionnel pour intégrer un jour le PGA Tour, circuit professionnel de golf. Mais le golfeur garde les pieds sur terre, il sait que le chemin est encore long et qu’il doit continuer à progresser. D’ici là, un autre défi l’attend, les Jeux du Pacifique prévus à Tahiti, un rendez-vous qu’il garde en ligne de mire, même si, dit-il avec lucidité, « c’est dans deux ans, il y a encore du temps ». À côté de cette ambition sportive, il prépare aussi son avenir avec l’idée de bâtir une carrière, toujours liée au golf.

 

SPJO, les résultats

Le trophée du South Pacific Junior Open (SPJO) s’est disputé la semaine dernière sur trois jours du 19 au 21 août et a réuni 38 jeunes golfeurs venus de tout le Pacifique dont l’Australie et la Polynésie française.

Chez les hommes, le suspense a duré jusqu’à l’avant-dernier trou et Hugo Koch s’est imposé pour la troisième fois dans cette compétition avec deux coups d’avance sur Djaïa Darrason, Ethan Jolin complète le podium.

Chez les féminines, la Tahitienne Kalaukia Tapotofarerani a survolé l’épreuve avec six coups d’avance, Amara Aston et Barbara Amsallem sont respectivement deuxième et troisième. Louis Chazalmartin s’est imposé chez les moins de 18 ans et a pris la quatrième place toutes catégories confondues.

 

Charles Salaün 