L’Europe n’est pas aussi bien lotie. L’Italie, deuxième pays le plus touché après la Chine, compte plus de 70 000 cas et surtout le plus grand nombre de victimes au monde, environ 7 000. Sa courbe s’est infléchie ces derniers jours, mais il faudra attendre pour y voir une vraie tendance. L’Espagne, que l’on a vu obligée d’utiliser une patinoire pour entreposer ses cercueils, suit de près avec 40 000 cas et près de 3 000 victimes. Puis on trouve l’Allemagne (34 000 cas, 160 morts), la France (23 000 cas, 1 100 morts). Les Anglais ne sont pas épargnés avec 8 200 cas et plus de 450 victimes.

85 % des nouveaux cas enregistrés ces derniers jours étaient concentrés en Europe et aux États-Unis. Les Américains ont recensé près de 55 000 cas, New York étant touchée de plein fouet. Selon l’OMS, le pays pourrait être le nouvel épicentre du coronavirus. L’Amérique du Sud est, elle aussi, touchée ainsi que l’Afrique. L’Inde est le dernier pays à avoir instauré un confinement pour 1,3 milliard de personnes. Plus de 2,6 milliards de personnes sont actuellement confinées, soit un tiers de la population mondiale.

C.M.

©Afp