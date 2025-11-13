Houaïlou « territoire éducatif rural »

Le 7 novembre, une convention a été signée entre la commune, les coutumiers, le gouvernement et les services de l’État pour la mise en œuvre du dispositif Territoire éducatif rural (TER), destiné aux zones rurales isolées. Les cinq collèges de la côte Est de la province Nord font partie des 10 établissements ayant l’indice d’éloignement les plus élevés de la Nouvelle-Calédonie et le collège de Wani à Houaïlou se démarque par un certain nombre d’indicateurs préoccupants, dont un niveau scolaire extrêmement faible. Dans la commune, seuls 10 % des élèves de CP décrocheraient le bac. Il s’agira de renforcer l’éducation, d’agir sur la fidélisation des enseignants, la santé, les horaires des travaux coutumiers, etc.