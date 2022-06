Comment abordez-vous la journée de dimanche ?

Avec de la fierté, et beaucoup d’émotions qui se mêlent. Nous avons enterré la semaine dernière mon grand frère et il y a donc aussi de la tristesse. Alors qu’il était à l’hôpital, il nous a demandé de tenir nos engagements pour le 26.

Donc on va venir, on va chanter et on va danser pour honorer la mémoire de ces deux vieux qui ne sont plus seulement nos papas respectifs mais un peu les pères de la Calédonie nouvelle. Celle que l’on espère réconcilier avec son histoire, avec son identité, sa culture.

Tristesse et joie en même temps aussi parce que c’est une part de notre histoire qui se termine. Alors qu’Olry célébrait la victoire de l’administration coloniale sur les guerriers d’Ataï, aujourd’hui on célèbre la paix. Et le fait de se tendre la main, c’est un geste universel de fraternité.

Et puis, c’est la reconnaissance, qui est essentielle, qui nous permet d’exister, d’être des hommes debout chez nous. Célébrer la paix est une chose, se rappeler pourquoi on a fait la guerre, pourquoi on a souffert dans notre chair, que le sang a coulé de part et d’autre, c’est important.

On ne peut pas célébrer la paix en oubliant les germes du conflit. Et on aura cette pensée aussi pour ceux qui étaient les compagnons de mon père et des compagnons du vieux Jacques. La chefferie de Tiendanite viendra puisque mon père était aussi chef de tribu. Tous les clans seront représentés.

Nous serons avec des mamans et de jeunes danseurs. Nous souhaitons que les jeunes soient acteurs de cet élan vers les autres, que nos enfants prennent le relais. C’est un cycle qui se ferme mais c’est aussi une page qui s’ouvre. Le vrai combat aujourd’hui est de trouver une nouvelle page à écrire dans laquelle chacun a sa place.