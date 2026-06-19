Honoré Bearune, passeur de voix

Fondateur de la chorale Alase et membre du groupe de musique Yenu, le pasteur Honoré Bearune est très investi dans la vie musicale calédonienne, qu’il utilise pour transmettre ses valeurs, entre chants bibliques et traditions kanak.
Entre les vinyles qui tournaient à la maison et les chants bibliques qui résonnaient à l’église le dimanche, entre Nouméa et Maré, le pasteur Honoré Bearune a grandi bercé par la musique.
Le chant choral intègre pleinement sa vie en 2006 lorsque, jeune pasteur, il fonde la chorale « Alase », dans sa première paroisse, à la tribu de Cengeïte, à Maré. « Les jeunes de l’endroit savaient que je faisais de la musique. On a d’abord créé un groupe accoustique, Yenu. Puis, une chorale : Alase », raconte-t-il.
Très vite, la chorale – qui chante des chants bibliques en nengone mais aussi en drehu ou en iaai – se fait « repérer ». Elle participe au projet « Des racines au ciel », créé par le chœur Amadeus, mêlant chants ancestraux d’Ouvéa, danses, poésie et chants religieux.
HARMONIE ET COMPLÉMENTARITÉ
En 2007, le centre culturel Tjibaou leur propose de réaliser la première partie du groupe corse A Filetta, avec qui la structure est en lien. « Le groupe a aimé ce qu’on faisait, alors ils nous ont invité en Corse, à l’occasion du Festival des polyphonies de Calvi, qui regroupait plusieurs groupes européens. C’était la première fois que les jeunes de la chorale et moi sortions du pays ».
Depuis, la chorale continue de faire partie de la vie du pasteur. Il apprécie le mélange des voix, l’harmonie née des différentes tonalités. « Tu peux avoir une belle voix et ne rien apporter au groupe. Ce qui compte, c’est la complémentarité », explique-t-il.
Plusieurs chanteurs et groupes locaux font appel à Honoré Bearune et/ou à la chorale pour intervenir dans leurs musiques. Leur voix sont également présentes dans le jeu vidéo Tchia, sorti en 2023 et dont les paysages s’inspirent de la Nouvelle-Calédonie.
Le pasteur intervient aussi dans plusieurs établissements scolaires. Actuellement, il anime des chorales aux lycées Lapérouse, Jules Garnier et celui du Mont-Dore.
En parallèle, il réalise régulièrement des concerts avec son groupe Yenu, qui s’inspire des traditions locales et inclut des chants religieux. Un concert est d’ailleurs prévu à l’ilot Maître, à l’occasion de la fête de la musique, samedi 20 juin.
Nikita Hoffmann