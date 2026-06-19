Honoré Bearune, passeur de voix

Fondateur de la chorale Alase et membre du groupe de musique Yenu, le pasteur Honoré Bearune est très investi dans la vie musicale calédonienne, qu’il utilise pour transmettre ses valeurs, entre chants bibliques et traditions kanak.

Entre les vinyles qui tournaient à la maison et les chants bibliques qui résonnaient à l’église le dimanche, entre Nouméa et Maré, le pasteur Honoré Bearune a grandi bercé par la musique.

Le chant choral intègre pleinement sa vie en 2006 lorsque, jeune pasteur, il fonde la chorale « Alase », dans sa première paroisse, à la tribu de Cengeïte, à Maré. « Les jeunes de l’endroit savaient que je faisais de la musique. On a d’abord créé un groupe accoustique, Yenu. Puis, une chorale : Alase », raconte-t-il.

Très vite, la chorale – qui chante des chants bibliques en nengone mais aussi en drehu ou en iaai – se fait « repérer ». Elle participe au projet « Des racines au ciel », créé par le chœur Amadeus, mêlant chants ancestraux d’Ouvéa, danses, poésie et chants religieux.