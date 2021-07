La famille Vu Duc est venue en nombre pour célébrer l’hommage au grand-père Vu Duc Khuy (1908- 1977) et son histoire retracée grâce à une bande magnétique sur laquelle il avait enregistré ses mémoires. Cet homme a fui une enfance de misère en Indochine pour la Nouvelle-Calédonie. Arrivé en 1935, il est envoyé avec sa femme, Maria Nguyen Thi Nguyen, aux mines de Thio. Il évoquera le manque d’eau, de nourriture, mais surtout les brimades. « On nous regarde comme des bêtes sauvages et on nous considère comme des ordures. Ceux qui ne parlent pas français sont les plus humiliés et les plus malheureux. » Il ne pourra pas rentrer dans son pays en raison de la guerre qui y fait rage. « Il a ensuite appris à faire des pâtisseries au temps des Américains et a fait de la vente ambulante », raconte son petit-fils, Joseph Vu Duc Minh.

Il obtient son livret de résidence libre en 1943, construit une maison à la Vallée-des-Colons, avec le soutien de la communauté, et ouvre un restaurant « café-thé-la soupe » tandis que ses enfants font de la livraison. L’ancêtre, catholique, a eu neuf enfants scolarisés dans les écoles vietnamiennes de la Vallée-du- Tir et de la Vallée-des-Colons. Ses descendants sont au nombre de 74 et tous vivants. Alors que dans la première génération, les couples se formaient au sein de la communauté, dans la troisième, tous, à une exception près, sont mixtes. Les plus anciens évoquent un certain « éloignement » de la culture asiatique. « Nous sommes Calédoniens à 200 % et nous ne remercierons jamais assez nos grands-parents de nous avoir permis de prospérer ici », conclut Joseph Vu Duc Minh, dont toute la famille se dit très touchée par cet hommage.

La famille Van Phao devant l’hommage à Dominique Trinh Thi Huong, figure nouméenne décédée en 2020, et son mari, Guy Phao You (Van Phao) et leurs parents respectifs. Le couple avait lancé la « première roulotte » de Nouméa, au Rocher-à-la-Voile et à la sortie du Tahiti cabaret. Le tout jeune Guy avait fait plusieurs séjours en prison. À 10 ans, il chapardait pour subvenir aux besoins de son père qui, ayant perdu ses jambes, en était réduit à se déplacer avec deux fers à repasser et à vendre des cacahuètes devant le cinéma Hickson.