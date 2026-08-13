Helia : évolution des services mobiles à l’étranger

Depuis le 6 août, le service internet à l’étranger est activé par défaut sur les lignes de mobile éligibles d’Helia. Cette évolution permet de faciliter la réception des codes de validation bancaires, des SMS 3D Secure, des messages d’authentification et de tout autre SMS utile pendant un séjour à l’étranger.

La réception des appels est également activée par défaut pour les clients titulaires d’un Forfait M. Et les kits prépayés Liberté peuvent obtenir gratuitement leurs SMS à l’étranger sur les réseaux partenaires où le service est disponible.