Hélène a vécu la justice réparatrice « comme une libération »

« ON S’EST LONGUEMENT REGARDÉ DANS LES YEUX »

Les trois femmes se retrouvent une première fois en avril 2022. Il est beaucoup question du ressenti de la victime. Parfois, l’ambiance se détend. « On a même réussi à rigoler », glisse Justine Molinier. À ce moment-là, il est inimaginable pour Hélène d’aller en prison. Elle ne sait pas encore que c’est ce qu’il va se passer cinq mois plus tard. « Son cheminement est assez exceptionnel », note la médiatrice. D’autant qu’Hélène vit une période de changements. « On est intervenu dans un moment de sa vie où elle était en transition, avec une rupture, un déménagement. » Mais Hélène est « solide ». « Tout se déroulait bien, on sentait que c’était nécessaire », affirme Morgan Bellec, surprise par sa « forte empathie », son envie de comprendre, de trouver du sens. « Pour entamer une médiation, il ne faut pas être en état de vulnérabilité, mais en capacité émotionnelle de la supporter. »

Les médiatrices réalisent des allers-retours entre l’auteur et la victime, rapportant à l’un ce que l’autre autorise à répéter. Jusqu’à ce que soit évoqué un entretien au Camp- Est. « Je voulais entendre ce qu’il avait à me dire, je ne sais pas expliquer pourquoi, mais il le fallait. » Ce rendez-vous nécessite une importante préparation. Tous les scénarios sont envisagés, chaque détail est pensé afin d’éviter les surprises ou les déconvenues au maximum. Hélène se rend même en prison voir la pièce afin de pouvoir la visualiser. « L’inconnu est anxiogène », mentionne Justine Molinier.

La charge émotionnelle étant tellement intense, rien ne doit être laissé au hasard. « Est-ce qu’Hélène veut tutoyer ou être tutoyée ? Est-ce qu’elle veut que l’auteur soit déjà là quand elle arrive, qu’il lui serre la main ? » Ce sera le tutoiement. « On s’est serré la main pendant une ou deux minutes, j’ai l’impression que cela a été interminable. On s’est longuement regardé dans les yeux. Il y avait énormément d’émotion des deux côtés. Je sentais aussi la sienne. »