Haut-commissariat et ministère de l’Intérieur : le récit de leurs échanges avant le 13 mai

9 mai : Le lendemain, les accès aux usines de nickel de la SLN et de Prony sont entravés. Les moyens fournis permettent le déblocage des différents points, mais les actions de la CCAT sont de plus en plus difficiles à prévoir. « Modes opératoires : protestation devant les brigades, obstructions d’axes et de bâtiments institutionnels, blocages du port de Nouméa et de l’aéroport de La Tontouta envisagés. »

Dans les jours qui suivent, la mobilisation ne cesse de monter en puissance : blocages et manifestations, mais aussi agressions directes (caillassages et tirs d’armes à feu) des forces de l’ordre. « Une accélération de l’envoi des renforts de gendarmes mobiles est sollicitée. »

13 mai : Le mail envoyé au ministère traduit le désarroi face à une situation devenue hors de contrôle : « alerte sur le nombre de blessés qui augmente chez les forces de sécurité. Les EGM ont été engagés sans relâche toute la journée sans que le terrain ait pu être durablement repris. Mutinerie prison, axes bloqués, rassemblements devant les brigades. Formule une demande de renforts en urgence à hauteur de 5 UFM (comprenant les deux qui devaient déjà être envoyées). » En retour, le ministère indique que 2 EGM vont être projetés en urgence, en plus des deux qui devaient arriver entre le 18 et le 20 mai, portant ainsi les effectifs de gendarmerie mobile à 10,75 escadrons. Des renforts du RAID et de CRS devraient être envoyés. Alors que l’Assemblée nationale engage l’examen du projet de loi constitutionnelle, le Grand Nouméa devient la proie d’émeutes visant à mettre à sac l’économie calédonienne. Dans les heures qui suivent, le haut-commissariat multiplie les appels au secours.