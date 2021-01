Météo France Nouvelle-Calédonie a réalisé un bilan météorologique pour 2020. L’année a été la quatrième la plus chaude depuis 1970 avec + 0,6°C au-dessus de la normale de 1981 à 2010 (23,9°C en moyenne) comme à l’échelle planétaire. 2011-2020 a été la décennie la plus chaude jamais enregistrée. Le réchauffement climatique se confirme. Le cumul annuel des pluies est, en revanche, proche de la normale, après une année particulièrement déficitaire en 2019 ou en 2017. Le phénomène La Niña a eu une certaine influence sur la situation en fin d’année. À noter, néanmoins, 20 % de précipitations en moins aux Loyauté. L’année a aussi été marquée par deux phénomènes cycloniques : Uesi et Gretel.