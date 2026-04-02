Hausse des prix du carburant

Le 1er avril a été marqué par une hausse importante des prix à la pompe, liée à la guerre au Moyen-Orient. Depuis cette date, le prix de l’essence a augmenté de 23,7 francs, passant à 174,8 francs le litre. Le gazole a quant à lui augmenté de 25,5 francs, le faisant passer à 160,8 francs le litre.