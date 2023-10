Harold Martin et Willy Gatuhau vont être à nouveau jugés

Selon NC La 1ère, la Cour de cassation a décidé, mardi 3 octobre, de casser partiellement l’arrêt pris par la cour d’appel de Nouméa le 8 novembre 2022 dans l’affaire des achats de voix électorales lors des élections municipales de 2014 à Païta. L’ancien maire avait été condamné à deux ans de prison (un avec sursis) et cinq ans d’inéligibilité. Son ancien chef de cabinet et actuel maire de la commune avait écopé d’un an de prison avec sursis et trois ans d’inéligibilité. Ils passeront donc à nouveau devant la cour d’appel.