Handicap : « Les associations font le travail des collectivités »

DNC : Le Collectif Handicaps réclame de longue date la création d’un statut d’aidant. Voyez-vous des avancées ?

Jade Barbu : Nous voyons une légère avancée dans le sens où Thierry Santa [membre du gouvernement chargé du handicap, NDLR] est intervenu sur le sujet, le 7 mars. Il a indiqué qu’il a bien pris en compte la thématique des aidants, qu’il est ouvert à l’idée de mettre en place des formations. Toutefois, il ne s’agit pas de leur reconnaître un statut officiel, ni de les indemniser. Selon moi, c’est problématique.

Sans statut, je ne vois pas bien comment on peut mettre en place des choses qui leur sont dédiées. Deuxièmement, une personne qui réduit ou arrête son activité pour s’occuper d’un proche ne cotise plus pour la retraite, partiellement ou totalement. C’est le plus gros problème. Et il n’y a pas non plus d’indemnité, alors que c’est souvent un vrai travail à temps plein : démarches administratives, aide au déplacement, participation à des activités… En plus de la charge émotionnelle et physique, il y a une charge financière.

En Métropole, les aidants familiaux sont reconnus comme salariés et peuvent obtenir un dédommagement (lire par ailleurs). J’ai bien conscience des difficultés financières de la Nouvelle-Calédonie, mais il ne faut laisser personne derrière nous.

Estimez-vous que le thème du handicap est globalement négligé ?

Oui ! D’autant plus qu’en 2021, on comptait 10 000 personnes en situation de handicap, et environ deux aidants par personne. C’est énorme. Je ne dis pas que rien n’est fait. En matière d’insertion professionnelle, il y a aussi une volonté de Thierry Santa de mettre en place un guichet unique. Mais d’un autre côté, on veut lancer des dispositifs sans avoir de conduite à tenir.

Nous attendons depuis déjà quatre ans le Schéma directeur du handicap. Il faudrait qu’il soit réactualisé pour repasser au gouvernement avant d’être présenté au Congrès. C’était le fruit d’un gros travail effectué par énormément d’associations, et ce Schéma est resté lettre morte, alors que c’était un bon début.

