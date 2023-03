Un « bonbon miel » à 21 heures tapantes. Anna Yamamoto « marche à l’heure », selon sa fille Louise. Le lever à 6 heures avec le café, les reportages télé, les mots mêlés deux fois par jour, la brève sieste l’après-midi, les « trois parties à 100 » de dominos, le petit tour au jardin, la soupe à 20 heures, tout est réglé comme du papier à musique.

« Elle n’a aucun problème de santé ! Jamais au docteur ! », nous dit Louise. Simplement prend-elle un cachet pour la tension et s’aide d’un fauteuil roulant. La mémoire est aussi naturellement un peu chancelante. Et puis elle marche au « Vick’ ». Avec cette chance que sa fille soit aux petits soins, lui procurant des massages « matin et soir ».

« Mémé Kako » a quitté Poindimié pour Nouméa en 2021. À l’aube de ses 100 ans, elle se « sent bien » là où elle est. Sa grande retenue est sublimée par un sourire qui monte jusqu’aux yeux. Le secret de la longévité de cette métisse japonaise-kanak, aux traits résolument nippons, est inconnu. Mais sa vie menée en Brousse « sans boîtes » et avec « beaucoup de labeur » a peut-être contribué à cette santé de fer.

DANS LES VALLÉES

Anna Yamamoto est née d’un père japonais, Katsutaro Yamamoto, natif de Fukushima, et de Augustine Kowi, mélanésienne de la vallée d’Amoa. Katsutaro était arrivé en 1914 visiblement après avoir pêché le troca aux Nouvelles-Hébrides. Venu travailler à la mine à Thio, il fut ensuite agriculteur à la Tchamba (métayer chez les Dubois, puis à la société des japonais). Anna parle le français et la langue de l’endroit, pas le japonais.

Le cadre est celui des vallées fertiles et luxuriantes des contreforts de la chaîne centrale, des rivières, des cascades et des grands estuaires. On y vit d’agriculture, de chasse et de pêche.

Enfant, elle a suivi son père à Ina. Il y tenait un magasin. Elle faisait de la couture et coupait les cheveux des gens du village à moins de dix ans. Auparavant, elle avait passé un an chez les sœurs à Koné. « On montait à pied avec mon père. On marchait dans la Brousse deux jours je crois. On était obligés de dormir en forêt. »



