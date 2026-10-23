Guiz, un regard sur les murs

L’artiste Guiz habille les murs du Grand Nouméa avec des portraits aux dimensions grandissantes. Une autre manière de voir la ville, son histoire et ses habitants.
Depuis le mois de septembre, elle est devenue un nouveau repère pour les piétons et les automobilistes de la rue Gallieni, à Nouméa. L’immense fresque dédiée au Bataillon du Pacifique, au croisement de l’avenue Paul Doumer, attire l’attention. Lors des bouchons de la fin d’après-midi, difficile d’échapper au regard d’un soldat de plusieurs mètres.
Ce sont ces yeux qui ont attiré l’artiste Guiz, le pseudonyme de Guillaume Genin. Tout est parti d’une commande des forces armées en Nouvelle-Calédonie à l’occasion des 80 ans du retour du Bataillon du Pacifique. « J’ai découvert un monde que je ne connaissais pas », admet l’artiste. Il s’est alors plongé dans les archives avec l’aide l’historien Ismet Kurtovitch. « J’avais une dizaine de personnes sous les yeux et j’ai choisi la photo qui me parlait le plus au niveau des émotions, du regard. » En l’occurrence, un portrait de Jules Gorodé, réalisé en studio en France après-guerre.
Le soldat est aussi accompagné sur la fresque de Jean Tranape, de Louis Kasni Warti et du Sagittaire, le navire qui a ramené les Calédoniens. « J’aime beaucoup faire ressortir les émotions dans les visages et le regard, c’est ce qui fait passer toutes les émotions », analyse Guiz. Ses autres œuvres en témoignent : Greta Thunberg sur la route de Saint-Louis, un portrait d’Éric Michalak à l’université juste après son décès, un visage en train d’éclore sur le parcours street art Dumbé’Art…
INOUBLIABLE
Guillaume, connu sur les réseaux sociaux en tant que Guiz Poch’Art, utilise la technique du pochoir pour réaliser ses œuvres. Ce qui nécessite d’utiliser plusieurs calques pour créer une peinture. Alors que la fresque du Bataillon n’a pris qu’une semaine pour être peinte, l’artiste a travaillé en amont plus de quatre mois. Cette création a toutefois débordé le simple cadre du mur. « Je suis parti en hélicoptère avec les Fanc à Koné. Nous avons fait la coutume dans la tribu [de Poindah], raconte Guiz, ému. J’ai rencontré les enfants, les cousins, les petites-nièces de Jules Gorodé. C’est fort de se dire que le pouvoir d’une peinture peut amener à ce genre de rencontre. » Les familles de Jules Gorodé et Jean Tranape étaient d’ailleurs présentes à l’inauguration le 19 septembre.
Par essence, l’art de rue est éphémère. Avec cette œuvre, Guiz a découvert une nouvelle vision de sa pratique. « Une peinture va rester ce qu’elle restera. Elle est protégée, mais on n’est jamais à l’abri de quelqu’un qui passe. Mais, ce que j’ai vécu, cela va rester. »
GRANDIR
Originaire du Sud de la Métropole, le quadragénaire s’est véritablement lancé dans le street art à partir de ses 25 ans. Il a fait le choix du pochoir plutôt que du graph. « J’ai toujours été attiré par cela, au moins visuellement. Il y a un côté de discrétion, comme pourraient le faire les plus connus, comme Banksy. Des choses rapides, efficaces. » Entièrement autodidacte, il a peaufiné sa technique sur toile, dans son salon. « Je me suis vite rendu compte qu’en fait, ce n’était pas si rapide que cela, car je fais plusieurs calques, je les superpose. »
Arrivé en Nouvelle-Calédonie en famille il y a une dizaine d’années, l’artiste a commencé à proposer et vendre ses toiles par le biais d’expositions, notamment dans des nakamals. Puis Guiz a commencé à faire le mur. « La partie pochoir à la maison, c’est purement solitaire. Je suis tranquille chez moi et c’est la partie que j’aime bien. En revanche, j’aime aussi partager les projets avec d’autres artistes. » Ses dernières œuvres ont ainsi été réalisées avec le grapheur Franck Ekstrem, avec qui il se prépare à un nouveau défi. Car au fur et à mesure des commandes, le format de ses œuvres commence également à grandir.
Guiz travaille sur sa prochaine peinture sur l’avenue Becquerel, à Dumbéa, en partenariat avec la ville et Enercal. La fresque sera sur un transformateur électrique et sera sur deux côtés, 50 mètres sur trois mètres, puis 25 mètres sur trois mètres. Une dimension telle que Guiz va la concevoir grâce à un casque de réalité virtuelle. « Je ne crois pas me tromper en disant que ce sera la plus grande fresque de Nouvelle-Calédonie », prévient l’artiste.
F.D.