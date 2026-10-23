Guiz, un regard sur les murs

Depuis le mois de septembre, elle est devenue un nouveau repère pour les piétons et les automobilistes de la rue Gallieni, à Nouméa. L’immense fresque dédiée au Bataillon du Pacifique, au croisement de l’avenue Paul Doumer, attire l’attention. Lors des bouchons de la fin d’après-midi, difficile d’échapper au regard d’un soldat de plusieurs mètres.

Ce sont ces yeux qui ont attiré l’artiste Guiz, le pseudonyme de Guillaume Genin. Tout est parti d’une commande des forces armées en Nouvelle-Calédonie à l’occasion des 80 ans du retour du Bataillon du Pacifique. « J’ai découvert un monde que je ne connaissais pas », admet l’artiste. Il s’est alors plongé dans les archives avec l’aide l’historien Ismet Kurtovitch. « J’avais une dizaine de personnes sous les yeux et j’ai choisi la photo qui me parlait le plus au niveau des émotions, du regard. » En l’occurrence, un portrait de Jules Gorodé, réalisé en studio en France après-guerre.

Le soldat est aussi accompagné sur la fresque de Jean Tranape, de Louis Kasni Warti et du Sagittaire, le navire qui a ramené les Calédoniens. « J’aime beaucoup faire ressortir les émotions dans les visages et le regard, c’est ce qui fait passer toutes les émotions », analyse Guiz. Ses autres œuvres en témoignent : Greta Thunberg sur la route de Saint-Louis, un portrait d’Éric Michalak à l’université juste après son décès, un visage en train d’éclore sur le parcours street art Dumbé’Art…

INOUBLIABLE

Guillaume, connu sur les réseaux sociaux en tant que Guiz Poch’Art, utilise la technique du pochoir pour réaliser ses œuvres. Ce qui nécessite d’utiliser plusieurs calques pour créer une peinture. Alors que la fresque du Bataillon n’a pris qu’une semaine pour être peinte, l’artiste a travaillé en amont plus de quatre mois. Cette création a toutefois débordé le simple cadre du mur. « Je suis parti en hélicoptère avec les Fanc à Koné. Nous avons fait la coutume dans la tribu [de Poindah], raconte Guiz, ému. J’ai rencontré les enfants, les cousins, les petites-nièces de Jules Gorodé. C’est fort de se dire que le pouvoir d’une peinture peut amener à ce genre de rencontre. » Les familles de Jules Gorodé et Jean Tranape étaient d’ailleurs présentes à l’inauguration le 19 septembre.

Par essence, l’art de rue est éphémère. Avec cette œuvre, Guiz a découvert une nouvelle vision de sa pratique. « Une peinture va rester ce qu’elle restera. Elle est protégée, mais on n’est jamais à l’abri de quelqu’un qui passe. Mais, ce que j’ai vécu, cela va rester. »