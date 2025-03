Guillaume Kurek, directeur de la SLN : « Nos trajectoires de trésorerie sont toujours négatives »

DNC : Comment qualifieriez-vous l’état de santé de la SLN aujourd’hui ? Guillaume Kurek : Nous opérons toujours sur un marché incertain, tiré par les intérêts chinois, surtout en Indonésie. Les cours du ferronickel et du minerai à l’export sont très bas.

Dans ce contexte, nous n’atteignons pas l’équilibre financier puisque nous sommes contraints dans nos opérations depuis mai 2024 et que seuls nos sites de la côte Ouest sont ouverts et tournent à un rythme normal. C’est à partir de ces sites que nous approvisionnons l’usine de Doniambo. Nous n’avons donc pas le bon mélange en termes de qualité de minerai. Les assemblages réalisés diluent la teneur en nickel : autour de 2 %, au lieu de 2,3 à 2,4 % d’ordinaire. Et à 2 %, compte-tenu du prix de l’énergie, la fusion métallurgique n’est pas économique.

Néanmoins, il faut rappeler qu’en 2023, dans une situation normale de fonctionnement, nous avions atteint des niveaux record en matière de sécurité, d’activité sur mines et de production de ferronickel. L’usine fonctionne parfaitement.

L’objectif est bien d’accéder aux mines de la côte Est, de concevoir un meilleur mélange de minerai, et ainsi d’améliorer quasi immédiatement la situation de la SLN, des communes minières et de la Nouvelle-Calédonie grâce aux retombées économiques.

Quel est le niveau de trésorerie ?

Outre l’impact des cours très bas, le niveau de production reste limité : 3 000 tonnes de métal par mois. Ce qui ne nous permet pas de couvrir toutes nos dépenses de frais fixes. Nous perdons plus d’un milliard de francs par mois. Notre trésorerie souffre. Nos actionnaires, le groupe Eramet et l’État, nous soutiennent pour l’instant et nous permettent de continuer à nous projeter sur les prochains mois.