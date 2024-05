Grandes difficultés dans la santé

L’accès aux établissements de soins reste le principal obstacle. Selon le gouverne- ment, des renforts ont pu être acheminés au Médipôle par voie maritime. Des soignants de l’Atir, la Dpass (province Sud), le CSSR ou encore la clinique sont aussi venus prêter main-forte. « Nous sommes immensément fiers de la solidarité qui anime nos équipes », indique le CHT. À l’hôpital, les équipes de restauration ont aussi continué à produire et livrer les repas, les équipes de sécurité, du magasin et les cadres ont poursuivi leur activité.

Un poste médical avancé de la Sécurité civile, géré par le 15, a été installé à l’ancien CHT, à l’entrée de Nouméa (lire p 10). La province Sud a ouvert un centre de soins au sein de l’Espace santé, situé rue Gallieni à Nouméa. L’approvisionnement en matériel médical et pharmaceutique est engagé pour les trois provinces. Des produits de chimiothérapie et de transfusion sanguine (Tahiti, Métropole) ont été acheminés. Les besoins en dialyse sont « identifiés et couverts ». Et des mesures prises pour l’approvisionnement alimentaire des établissements.

Les évasans locaux sont assurés par Casa ou hélicoptère du Smur. Pour les évasans extérieurs, « tout est mis en œuvre pour permettre une évacuation opérationnelle dès que les conditions de sécurité seront assurées ». Au moins un a été réalisé en urgence vers l’Australie.