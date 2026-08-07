Grande collecte du Secours catholique

Le Secours catholique organise sa grande collecte annuelle, samedi 8 août, à la sortie de plusieurs enseignes partenaires sur la Grande Terre et une quête de solidarité, dimanche 9, dans les paroisses. Elle recueille des dons alimentaire et financiers, des produits d’hygiène. « Dans un contexte où de nombreuses familles continuent de faire face à des difficultés (…) cette mobilisation est essentielle pour permettre au Secours catholique de poursuivre ses missions. »