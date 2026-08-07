Grande collecte du Secours catholique

Le Secours catholique organise sa grande collecte annuelle, samedi 8 août, à la sortie de plusieurs enseignes partenaires sur la Grande Terre et une quête de solidarité, dimanche 9, dans les paroisses. Elle recueille des dons alimentaire et financiers, des produits d’hygiène. « Dans un contexte où de nombreuses familles continuent de faire face à des difficultés (…) cette mobilisation est essentielle pour permettre au Secours catholique de poursuivre ses missions. »
Sur le même thème
La date du grand oral n’est pas encore officiellement annoncée. Dans des couloirs de l’administration, les uns parlent de la fin de ce mois, d’autres plutôt de septembre. Milakulo Tukumuli, le nouveau président du gouvernement en place pour la mandature 2026-2031, va devoir se plier à l’exercice imposé de la […]
L’OPT-NC, qui a basculé le 1er juillet son système bancaire sur My Infinéo, assure que la plateforme en ligne est stabilisée après quelque 200 incidents. Fin juillet, 2 000 clients ont notamment vu leurs opérations bloquées durant 12 heures. Les frais de virements échoués seront remboursés : 10 à 15 […]
La Chambre territoriale des comptes propose à la province Nord et à Nord avenir de clarifier leur stratégie, après un plan de sauvegarde engagé depuis 2022 et fragilisé par la crise. Elle pointe l’absence d’évaluation des objectifs de diversification et de densification économique. Entre 2020 et 2024, Nord avenir (ex-Sofinor) […]