La saison de reproduction et de nidification des sternes va commencer sur l’îlot Goéland, qui est donc placé en réserve intégrale saisonnière, ce jeudi, et interdit d’accès jusqu’au 31 mars 2021. La passe de Dumbéa est également mise en réserve jusqu’au 1er mars 2021 afin de permettre aux espèces de poissons de se reproduire. La pêche et la collecte de toute nature y sont interdites.