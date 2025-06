[DOSSIER] Gladys, toiletteuse pour animaux, ne baisse pas les bras

Le choix du lieu a répondu à toutes attentes. Après avoir emprunté la voie de l’entrepreneuriat en Métropole, puis été salariée à Boulari, Gladys Malatchoumy-Bernard décide, en 2021, d’ouvrir son propre salon de toilettage pour animaux.

L’enseigne « Le Chien chic et choc » est posée dans le centre commercial d’Apogoti, à Dumbéa. La maison familiale n’est pas loin. Un vétérinaire travaille juste à côté. Et la zone, nouvellement construite, attire les clients et réserve de belles promesses de développement.

D’ailleurs, tout de suite, chiens, chats et lapins domestiques passent sous ses peignes, les affaires marchent, puisque « les gens n’avaient plus besoin d’aller jusqu’à Nouméa pour la prestation », se souvient l’artisane titulaire d’un CAP d’assistante vétérinaire et d’un diplôme de toilettage animalier obtenu à Lyon. « L’activité était en croissance », chaque année.

DES VOLS DE VÊTEMENTS POUR CHIENS

Début 2024, le vent porteur faiblit, les clients soucieux de la montée des tensions freinent les dépenses. Puis les émeutes éclatent. Son local est touché le 14 mai. « Ils ont cassé la porte, sont entrés et se sont servis. » Ordinateur, imprimante, lave-linge, petit matériel de toilettage… disparaissent. Tout comme des vêtements, bonnets, lunettes pour animaux, « des accessoires qu’on ne trouve pas ailleurs en Nouvelle-Calédonie. Ils ont cru, je pense, que c’étaient des articles pour enfants. Des visiteurs se sont trompés par le passé », suggère Gladys Malatchoumy-Bernard.

Sur les près de deux millions de francs de dommages, seule la valeur maximale assurée, c’est-à-dire un million, sera remboursée. « Ce n’est pas un type de magasin que l’on vole normalement. » À la suite du coup dur, « Le Chien chic et choc » est fermé deux mois et demi.

La reprise ne doit pas tarder. Parce que « comme beaucoup d’artisans, quand on ne travaille pas, on n’a rien, donc il faut se bouger ». D’autant que Gladys Malatchoumy-Bernard est propriétaire de son local dans le centre commercial. Les traites à honorer tombent. La banque, compréhensive, a accepté de repousser les échéances de six mois.

À la réouverture du commerce, l’activité a chuté de 70 %. Et « jusqu’à maintenant, c’est assez calme ». Comparé à l’exercice 2023, le chiffre d’affaires est réduit de moitié depuis décembre. Les causes sont multiples. Des clients ont quitté le territoire. D’autres ont perdu leur emploi et déplacé de fait leurs priorités.

L’absence de visibilité politique pèse. Et le centre commercial d’Apogoti est beaucoup moins fréquenté qu’auparavant, possiblement en raison d’une réputation infondée selon les commerçants. « Tous les magasins, ou presque, sont toujours bien là et ouverts, il y a même des nouveautés. Et on peut faire ses achats en toute sécurité », observe Gladys Malatchoumy-Bernard.

Il y a des mois où je n’ai pas de salaire. Il y a deux mois, j’ai eu 10 000 francs.