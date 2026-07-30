Gilles Ukeiwé part à la retraite

Gilles Ukeiwé, proviseur du lycée Lapérouse, quitte ses fonctions après une carrière entiè- rement consacrée à l’éducation. Professeur en service et commercialisation au lycée Escoffier au début de sa carrière, à Nouméa, il rejoint ensuite la Métropole où il devient principal-adjoint et principal du collège Paul-Riquet, à Béziers, au début des années 2000. De retour en Nouvelle-Calédonie en 2006, il prend la direction du collège de La Foa, puis devient principal du collège Baudoux, en 2013. En août 2018, il est nommé proviseur du lycée polyvalent des îles Loyauté Willia- ma-Haudra avant de devenir proviseur du lycée Lapérouse en 2022, où il achève son parcours.