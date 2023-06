Gil Brial suppléant de Sonia Backes, Pierre Frogier investi

Gil Brial a été désigné comme suppléant de Sonia Backes, présidente de la province Sud, secrétaire d’État et candidate aux sénatoriales.

En cas d’élection, si elle reste au gouvernement, il sera amené à siéger. Gil Brial a participé à plusieurs comités des signataires et est membre de la délégation non-indépendantiste chargée des négociations institutionnelles. « Le rôle du sénateur va être d’étudier la modification de la Constitution, de faire beaucoup de pédagogie là-dessus, et sûrement sur la loi organique qui suivra », explique-t-il.

Depuis plusieurs années, il est également chargé de faire le lien entre les différents mouvements loyalistes. Un profil consensuel jugé utile pour rassembler à Paris autour de la cause non-indépendantiste.

Pierre Frogier, de son côté, a été choisi par la commission nationale d’investiture des Républicains. Les Loyalistes sont toujours favorables à une démarche unitaire confirme Gil Brial. « Le Rassemblement a un tiers des grands électeurs non-indépendantistes et nous les deux tiers restants. Nous avons besoin d’eux pour être élus et eux de nous. » Ce qui est aussi vrai au niveau national, pour faire voter les textes.

NON-CUMUL

Le candidat suppléant ne pourra pas cumuler un siège de sénateur et son poste de vice-président de la province Sud. Dans ce cas de figure, dit-il, « on redessinera l’exécutif, et je souhaite qu’il soit à l’image de l’unité que l’on veut construire pour préparer les provinciales de l’année prochaine ».

Pour l’heure, l’équipe n’a « aucune information » sur un éventuel remaniement au sein du gouvernement. « Est-ce que ce sera avant l’annonce en juillet des grandes mesures du gouvernement Borne ou après, peu de gens le savent. Emmanuel Macron a vraiment sa temporalité avec une réflexion très concentrée. »

Chloé Maingourd