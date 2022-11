Cependant son positionnement reste flou. Le ministre dit que la question n’est plus de savoir si la Nouvelle-Calédonie doit rester française, mais de savoir s’il faut revenir sur le corps électoral et s’il faut lui donner des compétences supplémentaires et lesquelles, sachant que l’on ne peut décentraliser davantage « hormis les compétences régaliennes ».

Ici a-t-il expliqué, « nous pouvons ouvrir des voies et des chemins, par exemple, sur la place de la Nouvelle-Calédonie dans le cadre Indo-Pacifique ». On a aussi retenu ce : « d’autres grandes puissances de la région nous regardent pour voir si on peut être forts dans ce territoire ».

Voilà pour le cadre ‒ alambiqué ‒ de la négociation.

C.M.

©Ludovic Marin/ AFP