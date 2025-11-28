Georges Naturel : « Une voie médiane est en train d’émerger »

DNC : Le budget national 2026 est étudié au Sénat. Vous avez alerté sur l’absence d’aide exceptionnelle pour la Nouvelle-Calédonie. Quel est votre message ?

Georges Naturel : J’ai écouté l’audition de la ministre des Outre-mer au Sénat et il n’y a aucun arbitrage concernant le territoire, comme en janvier dernier. Nous avons travaillé sur les recettes et la défiscalisation mais sur la partie aides, pour l’instant, il n’y a rien de concret. Je regrette ce manque de visibilité. Quels amendements portez-vous ?

Les amendements sur la défiscalisation ont été déposés à l’Assemblée nationale et seront redéposés au Sénat. Je relayerai évidemment les demandes du gouvernement local : il manque 50 milliards pour équilibrer le budget du territoire. Ensuite, il y a le travail qu’effectue Claire Durrieu sur la reconstruction. Quels sont, selon vous, les besoins urgents de la Nouvelle-Calédonie ?

En ce moment, on parle beaucoup de projets comme la prison, la route de contournement du Mont-Dore, le lycée agricole de La Foa, c’est très bien mais ce sont des projets à 10-15 ans. Il faut savoir comment l’État va nous accompagner dès l’an prochain, hormis ce qui est prévu dans le cadre de la solidarité républicaine sur les problèmes de cantine, de transport scolaire, etc. Les 200 millions d’euros pour démolir, puis reconstruire les équipements publics, les écoles, etc. ont déjà été consommés. Il faut maintenant parler de projets concrets et structurants pour le BTP, le transport… Les contraintes financières de l’État ne risquent-elles pas d’handicaper la reconstruction ?

La France n’est pas en bonne posture financière, d’où l’absence d’arbitrages. Le prêt garanti plutôt qu’une subvention évite à l’État une dépense obligatoire dans son budget, parce qu’il n’en a pas les moyens.

Le budget du ministère de l’Outre-mer pourrait diminuer de 20 %. Il faut se battre pour faire entendre la voix de la Calédonie. Je m’y emploie tous les jours.

Vous avez tout de même demandé que les prêts soient transformés en subventions. Cela a-t-il une chance d’aboutir ?

Avec les autres parlementaires calédoniens, nous avons écrit à Emmanuel Macron. Les autres collectivités de la République n’ont pas eu à emprunter pour le Covid : il serait juste de transformer au moins ces prêts en subventions. Le projet de Bougival ressemble à un accord syndical. Les députés ont adopté une exonération de taxe environnementale sur le transport aérien pour les ultramarins. Qu’en pensez-vous ?

Pour nous, Calédoniens, Tahitiens ou Réunionnais, c’est le seul moyen de nous déplacer. C’est notre spécificité, on ne peut pas raisonner de la même manière pour un billet Paris-Toulouse que pour un Paris-Nouméa. Que pensez-vous du projet d’accord de Bougival ?

La séquence Bougival a eu le mérite de remettre tout le monde autour de la table. C’est ce que les Calédoniennes veulent. Mais le projet ressemble à un accord syndical. L’accord de Nouméa avait un vrai projet de société, même si on n’a peut-être pas mené au bout la construction du destin commun. Malheureusement les trois référendums ont tout brisé. Ne reproduisons pas cela, ce serait un échec. Le calendrier est d’ailleurs catastrophique : on sera en campagne permanente en 2026, ce qui empêche toute réforme. Les chefs d’entreprise ont besoin de perspective, de visibilité, tout comme la jeunesse. Tout comme les Calédoniens.