C’est chez nos confrères des Nouvelles calédoniennes que l’actuel maire de Dumbéa a dévoilé publiquement son intention de se représenter à la tête de la mairie pour un troisième mandat.

Même si ses intentions ne faisaient plus de doute, c’est dans une longue interview, accordée au quotidien, que les Calédoniens et les administrés de Dumbéa ont appris publiquement que Georges Naturel tentera de briguer un nouveau mandat. Si l’élu s’est affiché sous les couleurs du RPCR en 1981, puis sous celle du Rassemblement-UMP, il a dû composer depuis avec d’autres formations au sein de la mairie. Le premier magistrat indique qu’il aura « sûrement le soutien de l’Avenir en confiance », mais que sa liste n’aura pas cette étiquette, elle « aura l’étiquette Georges Naturel ». Et de rajouter à propos d’une éventuelle association avec des partis comme l’Éveil océanien ou Générations NC : « Tous ceux qui veulent m’accompagner seront les bienvenus. » De quoi faire grincer les dents de certains…

Un autre maire du Grand Nouméa s’est lancé concrètement dans la campagne en la personne de Willy Gatuhau, à Païta. Élu depuis le 7 février, en remplacement d’Harold Martin, celui qui avait déjà déclaré « avoir bien l’intention d’être candidat aux prochaines élections municipales » lors de son élection, a animé mercredi dernier la première réunion de son comité de soutien pour 2020.