« Les indépendantistes ne sont plus des adversaires, mais des partenaires »

Que leur avez-vous dit ?

La population calédonienne fait face à une crise de société, économique et identitaire. C’est ça que j’ai envie de faire comprendre et de trouver les solutions pour faire évoluer les comportements. Faire de la politique autrement, c’est écouter la souffrance des gens, respecter les autres. Le débat politique à coups de communiqués et conférences de presse ne peut pas fonctionner. La surenchère n’amène à rien. Et je considère que si on ne fait rien, chacun va reprendre ses habitudes, les clivages, etc. Ma volonté est donc de susciter la discussion, le rapprochement. Le consensus est le principe de base ici. La Nouvelle-Calédonie s’est construite comme cela. Elle n’est pas aussi binaire qu’on le dit. Les indépendantistes ne sont plus des adversaires, voire des ennemis, ce sont des partenaires, comme avant les référendums. Tout le monde n’attend que ça. Il faut passer à autre chose, tendre la main.