UN RAYON POUR LES GRANDS CLASSIQUES

L’univers du manga, si gigantesque soit-il, est exploité de multiples façons. Et par tous les membres de la famille. « Il y a des mangas phares auprès des jeunes comme L’Attaque des Titans, One Punch Man. Dans les plus vieux, on peut citer Les Chevaliers du Zodiaque. Des parents insufflent cette passion à leurs enfants », dévoile Ambre Robson. La communauté de fans ne fait que s’agrandir. Au dernier Week-End Geek, la secrétaire de l’association Manga NC ne savait plus où les placer. « Chaque année, le nombre de bénévoles actifs augmente. Ça fait plaisir à voir. » Des réfractaires ? Il en existe bien encore un peu. Pour Alan Salmi, raccrocher des adultes qui n’ont jamais été en contact avec des mangas avoisine la mission impossible. « Il y a ce blocage de lire à l’envers, et au-delà de ce qui est écrit dans les bulles, il y a tout un langage qui est à part. » En revanche, pour les plus jeunes qui ont une aversion avec tout ce qui possède des pages, la bande dessinée japonaise peut renverser la tendance. Les grands chefs-d’œuvre de la littérature tels que Les trois mousquetaires, Hamlet ou Les Misérables se retrouvent au rayon mangas. Une porte d’entrée aussi pour les anciennes générations ?