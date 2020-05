Singapour Airlines, Scoot, Silk Air ont acheminé des avions jusqu’au désert australien d’Alice Springs, où ils resteront garés, le temps de passer la crise du Covid-19. L’aéroport d’Alice Springs possède une zone de rangement de longue durée et surtout un climat sec, essentiel pour la conservation des avions. Une vingtaine d’appareils sont concernés : des Airbus 380, A320, des Boeing 777-200ers et 737 max-8. Ces avions doivent être maintenus à l’arrêt au moins trois ou quatre mois. De tels « garages » sont actuellement utilisés en Jordanie ou encore en Californie. Les avions d’Air France (180 appareils sur 224) sont parqués en France et en Espagne. Les avions s’usent à ne pas voler et doivent faire l’objet d’une maintenance régulière et bien précise. L’aéroport d’Alice Springs possède une zone de rangement de longue durée et surtout un climat sec, essentiel pour la conservation des avions.